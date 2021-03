Famalicão: Mercado Municipal está quase pronto

A Praça – Mercado Municipal, espaço que está a ser intervencionado com obras de reabilitação, está quase pronto, devendo abrir em finais de março ou nos primeiros dias de abril.

Os trabalhos estão praticamente concluídos, sendo já possível vislumbrar o aspeto deste espaço icónico da cidade de Vila Nova de Famalicão, agora com um novo conceito, adaptado àquelas que são as novas tendências, de forma a que mais pessoas o procurem e frequentem.

Mantendo a sua identidade exterior, é no interior que nasce um novo mercado. A fachada foi preservada e as lojas de rua recuperadas, enquanto que o miolo do espaço foi alvo de uma profunda intervenção que permite a implementação de lógicas de mudança ao nível comercial e funcional, dotando o espaço de maior conforto e de melhores condições de funcionamento, adequadas às exigências de qualidade e inovação.