Famalicão: Mercado Municipal deve abrir em finais de março

A Câmara Municipal estima que o novo Mercado Municipal, espaço que está a ser intervencionado com obras de reabilitação, possa abrir em finais de março ou nos primeiros dias de abril.

O anúncio foi pelo presidente do Município, Paulo Cunha, à margem da reunião do executivo desta quinta-feira. O atraso de abertura, de cerca de dois meses, deve-se à situação de pandemia que condicionou o andamento das obras, uma vez que os próprios trabalhadores se viram limitados no seu trabalho diário, particularmente no primeiro confinamento de 2020.

As obras do edifício estão terminadas; decorre atualmente as adaptações nos diferentes espaços comerciais para os adequar aos respetivos negócios.

Há três espaços que ficaram por preencher no concurso de ocupação do mercado e houve menos concorrentes que o expectável para os restantes lugares.

Paulo Cunha atribui a causa à incerteza quanto ao futuro económico devido à covid-19.