Famalicão: Menos 1 milhão de euros levantados nos multibancos do concelho

No mês de fevereiro foram levantados 22.907.55 euros nas caixas multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão. Isto significa que foram levantados menos 1 milhão 233 mil 465 euros do que no mês de janeiro, quando se registaram 24.141.020 euros retirados das caixas multibanco.

Na região norte do país houve também uma descida dos levantamentos. O ano começou com uma retirada de mais de 633 milhões de euros, ao passo que em fevereiro esse valor caiu para 591 milhões.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE).