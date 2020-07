Famalicão: Menção honrosa para alunos da Camilo em concurso nacional

A equipa “Os Argonautas”, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, foi distinguida com uma Menção Honrosa na 11.ª edição do MEDEA, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Física (SPF) e da REN – Redes Energéticas nacionais, com o objetivo de promover o conhecimento da física e o estudo dos campos eletromagnéticos junto dos jovens portugueses e da sociedade em geral.

No projeto da Escola Camilo Castelo Branco, os alunos verificaram que quanto maior for a distância dos aparelhos que nos rodeiam no dia a dia, menor é a intensidade de campo magnético e campo elétrico registado. Todos os valores verificados estavam dentro dos valores recomendados pelas autoridades competentes.

“Os Argonautas”, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão, são compostos por Francisco Miguel Alves da Costa, Gonçalo da Silva Pereira Teixeira, José Afonso Barbosa Salgado, Tiago Miguel Mesquita Figueiredo e Tomás Santos Pereira, coordenados pela professora Teresa Martins.

Todos os vencedores foram conhecidos numa cerimónia realizada por videoconferência e que contou com a presença de representantes da REN, SPF e das equipas vencedoras. A entrega de prémios presencial irá decorrer dia 5 de setembro de 2020, na cerimónia de encerramento da FÍSICA 2020 – 22ª Conferência Nacional de Física e 30º Encontro Ibérico para o Ensino da Física, que se realiza no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Recorde-se que o MEDEA, instituído em 2008, é dirigido aos alunos do 10º ao 12º ano dos ensinos secundário e profissional. Permite a aplicação prática da formação ministrada nas instituições de ensino, aliando o conhecimento científico à vida quotidiana dos alunos através de experiências realizadas pelos próprios, dentro e fora das salas de aula.