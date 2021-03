Famalicão: Memórias do Externato Delfim Ferreira vão ser preservadas em livro

Está em curso um projeto de recolha e salvaguarda da memória coletiva do Externato Delfim Ferreira, estabelecimento de ensino de longa história no concelho, mas que encerrou quando o Governo determinou o fim dos contratos de associação.

Por iniciativa da Junta de Riba de Ave, ex-alunos, ex-professores e da Câmara Municipal será escrito um livro com as memórias individuais de muitos que passaram neste estabelecimento que foi o primeiro do concelho a ter ensino secundário.

A ideia deste livro é de Bruno Marques, que é ex-aluno, e que será, também, o redator. A obra deverá incluir mais 400 depoimentos e publicada em 2022, ano em que o Externato Delfim Ferreira assinalaria 60 anos.