Famalicão: Meia Maratona sensibiliza para o consumo de água da torneira

O Município de Vila Nova de Famalicão vai aproveitar a presença de centenas de atletas no próximo domingo, durante a Meia e Mini Maratona, para promover a água da torneira para consumo e a redução do recurso à água engarrafada, como forma de sensibilização para a defesa do Ambiente.

Serão distribuídas cerca de 3.000 garrafas reutilizáveis pelos participantes da prova com água da rede de abastecimento pública, que, segundo relatório da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, tem uma segurança de 99,9%.

Esta ação conta com o apoio de alunos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, que quiseram envolver-se nesta ação pela defesa do Ambiente e vão distribuir as garrafas pelos atletas no final da prova, à chegada da meta.

«Um cidadão que deixe de consumir – por exemplo – uma garrafa de água de 500 ml por dia, estará, anualmente, a evitar a produção de 5 kg de resíduos e a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa», refere o vereador do Ambiente, Hélder Pereira.

Recorde-se que o Município foi novamente distinguido com o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano 2021, numa cerimónia que decorreu na passada semana em Lisboa, na 16º Expo Conferência da Água.