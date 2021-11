Na manhã deste domingo corre-se a sétima edição da Meia e Mini Maratona de Famalicão. A prova, que vai reunir mais de dois mil participantes, começa às 10 horas, na Avenida do Brasil, junto ao CITEVE, e vai provocar vários condicionamentos ao trânsito, com o Município e as autoridades policiais a pedirem a melhor colaboração e compreensão aos automobilistas.

Conheça, aqui, os condicionamentos e proibições