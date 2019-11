Famalicão: Mecânico morre em oficina

Um homem, com 62 anos, morreu na sequência daquilo que se julga ter sido um acidente de trabalho.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o mecânico terá ficado preso numa plataforma elevatória, na oficina onde trabalhava, localizada na Rua Amadeu Mesquita, nas proximidades do hospital de Famalicão.

O alerta para a ocorrência foi dado perto das 12h00, para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER da unidade Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado no local.

As autoridades estão no local para investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu.