Famalicão: Mário Passos mantém atendimento presencial aos munícipes

Mário Passos mantém os atendimentos presenciais às quartas-feiras de manhã, uma prática de Paulo Cunha. Os cidadãos interessados em expor algum assunto ao presidente de Câmara devem fazer marcação prévia.

Aliás, na primeira quarta-feira do seu mandato autárquico, Mário Passos, recebeu um conjunto de munícipes que quiseram falar diretamente com o presidente da Câmara Municipal. «As portas do meu gabinete vão estar sempre abertas para os famalicenses, seja para a apresentação de problemas, ou de propostas e soluções diversas».

Recorde-se que no dia da sua apresentação como candidato à presidência da Câmara Municipal, Mário Passos afirmou que o seu «primeiro compromisso para com os famalicenses seria o de prosseguir o caminho de juntar pessoas, de as ouvir, de as envolver, de lhes dar ferramentas para evoluírem enquanto indivíduos e enquanto comunidade», referindo-se a uma política de proximidade e de cidadania ativa.

Para agendarem um encontro com o presidente da Câmara Municipal, os famalicenses devem entrar em contacto com os serviços do gabinete de apoio ao presidente da Câmara Municipal através dos contactos gerais da autarquia, com indicação de nome, freguesia e indicação de assunto. Podem também fazê-lo presencialmente no atendimento ao munícipe da autarquia ou através da aplicação “Famalicão Your Place”, selecionando a opção “Reunir com o Presidente”.