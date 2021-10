Famalicão: Mário Passos entrega pelouros aos vereadores e há novidades

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, acaba de anunciar a distribuição dos pelouro pelos vereadores que o acompanham no executivo municipal e há novidades.

Quanto aos novos vereadores, Pedro Oliveira fica com o Desporto, Cultura e Associativismo; Luísa Azevedo com Juventude, Voluntariado e Turismo; e Hélder Pereira é o responsável pelo Ambiente, Defesa do Consumidor, Gestão Cemiterial e Bem-Estar Animal.

Quanto ao presidente, assume 12 pelouros, com destaque para Modernização Administrativa/Transição Digital; Governação Municipal eInteligência Urbana.

Planeamento, Gestão Urbanística e Fiscalização; Planeamento Estratégico, Obras Municipais, Solidariedade Social, Gestão Financeira, mais a Habitação, Freguesias, Recursos Humanos, Transição Energética e Contratação Pública são outras áreas de ação debaixo da responsabilidade de Mário Passos.

Augusto Lima, além de manter alguns dos pelouro que já tinha no anterior executivo (Relações Internacionais; Economia e Empreendedorismo), fica, ainda, com Educação e Ciência; Desenvolvimento Integrado; e Manutenção do Espaço e Equipamentos Públicos.

Sofia Fernandes fica com Igualdade, Saúde e Família (que já tinha) e assume Interculturalidade e Integração, que é um novo pelouro; Transportes e Mobilidade; Segurança Rodoviária.

Ricardo Mendes, que continua a ser o vice-presidente, mantém Assuntos Jurídicos e Contencioso, Proteção Civil, Mercados e Feiras e Segurança.

O presidente da Câmara justifica a distribuição de pelouros com base na experiência e formação académica de cada um dos eleitos. Garante ter a equipa certa para cumprir o seu programa eleitoral, sufragado no passado dia 26 de setembro.