Famalicão: Mário Passos começou «uma nova etapa na minha vida»

São estas as primeiras imagens de Mário Passos a entrar nos Paços do Concelho na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

O presidente do Município publicou estes momentos na sua página do Facebook. Mário Passos escreve que «comecei hoje uma nova etapa na minha vida. Como afirmei ontem na minha tomada de posse é uma honra sem igual assumir o cargo de presidente do Município de Famalicão». O edil, que sucede a Paulo Cunha, reitera que «juntos vamos construir uma comunidade ainda mais forte, ainda mais orgulhosa e ainda mais responsável pelo legado que vamos deixar ao futuro».