Famalicão: Maria João Luís serve “A Última Refeição” no palco da Casa das Artes

Maria João Luís sobe ao palco da Casa das Artes nos dias 9, 10 e 11 de dezembro para servir “A Última Refeição de António Cabrita”, numa encenação de António Pires. Trata-se de uma coprodução do Teatro da Terra, Casa das Artes de Vila Nova Famalicão, Teatro Municipal de Bragança e São Luiz Teatro Municipal.

Este monólogo começa com Helena a colocar os ingredientes sobre a banca para preparar uma última refeição para Bert. Escolheu fazer-lhe frango na púcara com temperos à Mãe Coragem. Enquanto cozinha, Helena vai discorrendo sobre a sua vida com Bert que já está no caixão, mas ela ficou de responder à morte na manhã seguinte, para o substituir ou não, enquanto nesse caso, a Morte o ressuscitaria. Em desespero, resolveu fazer o prato que Bert mais gostava e que considerava digno de ressuscitar um morto – talvez assim ela não precise de se sacrificar, pensa.

“A Última Refeição de António Cabrita” é uma das variadas propostas culturais da Casa das Artes de Famalicão, cuja programação completa está disponível em www.casadasartes.org, em https://www.facebook.com/CasadasArtesVNFamalicao e @casadasartesdefamalicao no Instagram.