Famalicão: “Maria, a Mãe” para ver na Casa das Artes

A Casa das Artes recebe este sábado, dia 26 de junho, às 17 e às 21 horas, o espetáculo “Maria, a Mãe” de Elmano Sancho, com interpretação de Custódia Gallego, Elmano Sancho, João Gaspar e Lucília Raimundo.

Integrado no programa comemorativo dos 20 anos do espaço cultural famalicense, esta é mais uma coprodução do Teatro da Trindade, Casa das Artes de Famalicão e Loup Solitaire.

A entrada custa 6 euros, ou 3 euros para estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e Seniores (a partir dos 65 anos).

O espetáculo tem por elemento cénico central A Sagrada Família, a caixa retangular de madeira onde se encontram as imagens de José, Maria e Jesus, um pequeno oratório portátil. Maria, a mãe, é um texto sobre a perda, a dor, a solidão, a velhice, o esquecimento e a morte.