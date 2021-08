Famalicão marca sítios arqueológicos para valorizar património histórico cultural

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão posicionou um grupo de painéis informativos nos diferentes sítios arqueológicos do concelho de modo a valorizar os locais e a sensibilizar os visitantes para a importância de preservação deste património histórico cultural. A autarquia distribuiu cerca de 40 estruturas informativas nos sítios de Penices, em Gondifelos, nas Ermidas, em Jesufrei, nas Eiras, em Vermoim, em Perrelos, Delães, e em S. Miguel do Anjo, em Calendário.

As informações partilhadas surgem do trabalho e inventariação que tem sido desenvolvido pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal, juntamente com as juntas de freguesia do concelho e de proprietários de terrenos. Os painéis vêm complementar os produtos e iniciativas de interesse cultural e turístico existentes no concelho, como a Ciclovia Famalicão – Póvoa, os Caminhos de Santiago e a Rede de Percursos Pedestres concelhia.