Famalicão: Maratona Fotográfica com 52 participantes

A 9ª edição da Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão, organizada pela Associação Caixa de Imagens, decorreu no passado sábado, com a presença de 52 fotógrafos que foram recebidos na Praça – Mercado Municipal de Famalicão, pelas 08:30 horas.

Os participantes, oriundos de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, para além dos fotógrafos famalicenses que têm paixão pela fotografia receberam o enquadramento dos temas que tinham que explorar ao longo do dia. E os temas propostos pela organização foram: “Postal da Praça”; “Vida do Pneu”: “Arte Sacra”; “Arquitetura”; “Abstrato”; “Natureza”; Desporto” e “Urbanidade”.

Durante a tarde os participantes percorreram as ruas da cidade e parques da cidade em busca da melhor fotografia para, no final, serem submetidas à avaliação do júri.

Segue-se, agora, o trabalho de avaliação do júri para eleger os vencedores desta 9ª edição da Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão, estando prevista a atribuição de prémios para final do próximo mês.