No concelho de Famalicão mantém-se o registo de 407 infetados pela covid-19.

Segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 1.620 mortes, mais seis do que no domingo, e 44.129 infetados, mais 232, na sua grande maioria – 195 – na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

Há 29.166 casos recuperados, mais 149.