Famalicão: “Manoel de Oliveira, a Comunidade” em exposição na Casa das Artes

De 7 de outubro a 26 de janeiro do próximo ano, a Casa das Artes expõe “Manoel de Oliveira, a Comunidade”

A mostra propõe um percurso pelo cinema de Manoel de Oliveira, tendo por foco o modo como os seus filmes interrogam, de diferentes maneiras, a amplitude e os contornos da noção de comunidade.

Organizada pela Casa do Cinema Manoel de Oliveira – Fundação de Serralves, com curadoria de António Preto, a exposição apresenta excertos de filmes e documentação pertencente ao acervo do realizador, integralmente depositado em Serralves.

A exposição, que estará patente no foyer do espaço cultural famalicense, é inaugurada a 7 de outubro, às 17 horas, e funciona como um prólogo para o episódio 6 do CLOSE-UP – Observatório de Cinema, dedicado ao mote da Comunidade, que decorrerá em vários espaços do teatro municipal, de 16 a 23 de outubro.

Esta exposição terá um programa educativo que incluirá: visita orientada à exposição; oficina para famílias ou outro público a designar; ação de formação para técnicos municipais e professores.