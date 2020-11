Famalicão: Mais uma turma da escola de Mogege em quarentena

A Escola Básica Boca do Monte, em Mogege, tem mais uma turma de quarentena. Trata-se da sala da 3.ª classe, com 24 alunos, depois de no início da semana os alunos de duas outras turmas (1.º e 4.º anos) terem sido mandados para casa, para cumprirem período de quarentena.

A escola continua a funcionar com apenas uma turma do 2.º ano.

A Delegação de Saúde determinou o recolhimento ao domicílio dos alunos, depois de confirmados casos positivos no corpo docente. Não há, até ao momento, conhecimento de alunos infetados.