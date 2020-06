Famalicão: Mais de 600 vagas em cursos Técnicos Superiores Profissionais e de Especialização Tecnológica

Estão abertas as candidaturas para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e Cursos de Especialização Tecnológica (CET) para o ano letivo 2020/2021. As entidades formadoras de Vila Nova de Famalicão disponibilizam um total de 625 vagas distribuídas por 19 cursos CTeSP e 6 cursos CET.

A formação arranca no mês de setembro, quer em regime laboral, quer pós-laboral.

As inscrições devem ser efetuadas junto de cada uma das entidades formadoras ou, então, através do Centro Qualifica de Famalicão, em http://www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_apresentacao.

As entidades formadoras são: Citeve – Centro Tecnológico Das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (www.citeve.pt); Cenfim – Centro de Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (www.cenfim.pt); Cespu (www.cespu.pt); Instituto Politécnico do Cávado e Ave – Polo de Vila Nova de Famalicão (www.ipca.pt); e Instituto Politécnico de Bragança – Polo de Vila Nova de Famalicão (www.ipb.pt). As informações estão disponíveis no portal da Educação, o Booklet com esta oferta formativa https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/livro_cursos_ctesp_cet2020_v0505_c.