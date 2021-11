Famalicão: Magusto de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures chamou muitos populares

No passado domingo, decorreu o tradicional magusto convívio organizado pela Junta de Freguesia, no recinto de S. Vicente, em Sezures.

Com a animação a cargo da Associação de Concertinas Monte de Santo André e dos Amigos das Concertinas Vale do Rio Este, com cantares e músicas tradicionais convidativas à dança, o encontro reuniu muitos populares que saborearam as tradicionais castanhas assadas em fogueira de caruma e lenha, que foram acompanhadas com o bom vinho verde da terra.

Com os devidos cuidados por força do estado pandémico em que vivemos, não faltou alegria e boa disposição para celebrar o S. Martinho. A Junta de Freguesia agradece a colaboração e apoio da Câmara Municipal, a presença do pároco José Pedro Novais e a todos os que colaboraram para que a atividade fosse um sucesso.