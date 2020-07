Famalicão: Mafalda Guedes vence nacional sub-16 em ténis

A tenista famalicense sagrou-se, no passado fim de semana, campeã nacional de equipas sub-16 femininos ao serviço da Escola de Ténis da Maia, clube que revalidou o título ao vencer a final do Campeonato Nacional Equipas, que se disputou no Jamor. A ET Maia foi capitaneada por João Maio e constituída por Mafalda Guedes, Maria Santos e Maria João Fonseca. Esta equipa venceu CP Paços do Lumiar, por 2-1.

Antes, a 19 de julho, Mafalda Guedes sagrou-se vice-campeã nacional em pares mistos no Campeonato Nacional Absoluto (seniores) /Taça Guilherme Pinto Basto, no Complexo Desportivo do Monte Aventino, no Porto, ao lado do seu parceiro Fábio Coelho.