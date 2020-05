Famalicão Made IN Talks regressa esta quinta-feira com os novos desafios da restauração

Os novos desafios da restauração, do comércio, da indústria e das startups e microempresas serão analisados nas próximas quatro sessões do Famalicão Made IN Talks, o ciclo de videoconferências lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do programa Famalicão Made IN. Apoiar as empresas do concelho na reação ao novo paradigma provocado pela pandemia COVID-19 são os objetivos desta iniciativa.

As quatro sessões em live streaming estão agendadas para esta quinta-feira, e para os dias 21 e 28 de maio e 4 de junho, às 11 horas, com transmissão em direto na página de Facebook do Famalicão Made IN – www.facebook.com/famalicaomadein/

A primeira sessão da segunda edição acontece já esta quinta-feira, com os novos desafios da reabertura da restauração. António Rodrigues, da AESA/Controlsafe, o Chef Álvaro Costa e o autor do portal “Comer e Beber” Tiago Azevedo são os oradores.

A 21 de maio, a conversa é sobre os novos desafios do comércio, com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Famalicão, Fernando Xavier, e do proprietário da loja Paulo Gomes Moda, Paulo Gomes.

A terceira sessão, a 28 de maio, será sobre os caminhos para a recuperação da indústria. Participam Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, António Cândido Pinto, da administração da COINDU, e Jorge Oliveira, do IAPMEI – Centro de Apoio Empresarial do Norte.

A última sessão do Famalicão Made IN Talks está marcada para 4 de junho com as novas medidas de apoio para as startups e microempresas. Filipe Soutinho, diretor-geral da TecMinho, Filipe Portela, da startup IOTech, e Pedro Bandeira, presidente da Federação Nacional de Associações de Business Angels, são os oradores.