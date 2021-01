Famalicão: Lousado vai passar a ter uma via ciclo-pedonal

A Junta de Freguesia de Lousado e a Câmara Municipal vão aproveitar a linha férrea desativada, que passa na freguesia, para construir uma via ciclo-pedonal, obra que deve arrancar em breve, após a celebração de um protocolo entre a Infraestruturas de Portugal e a autarquia famalicense.

O novo equipamento terá cerca de um quilómetro de extensão e a sua construção contará com as mesmas características da nova via ciclo-pedonal que liga Famalicão à Póvoa de Varzim.

Este projeto foi um dos temas na visita de trabalho que o presidente da Câmara Municipal efetuou esta quarta-feira, a Lousado, na companhia do vereador das freguesias, Mário Passos, e do presidente da Junta, Jorge Ferreira.

Durante esta visita, Paulo Cunha teve ainda a oportunidade de acompanhar as obras de reabilitação do Parque das Fontinhas, cuja reabilitação teve o apoio municipal superior a 20 mil euros e que, na opinião do presidente da Junta de Freguesia, «vai melhorar significativamente as suas condições de utilização».

As intervenções na rede viária foram também alvo da atenção de Paulo Cunha, com destaque para várias obras de beneficiação e requalificação. As recentes melhorias efetuadas pela autarquia no parque do Loteamento Mabor e os apoios concedidos ao Clube Desportivo de Lousado, nomeadamente com a instalação de iluminação LED no recinto do grupo também foram tema durante esta visita da comitiva municipal.