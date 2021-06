Famalicão: Loja do Cidadão está a ficar pronta

As obras de readaptação do edifício onde será instalada a Loja do Cidadão estão quase concluídas e o espaço deve abrir ao público entre agosto e setembro.

O edifício vai receber duas conservatórias, os dois serviços de finanças do concelho, a delegação local da Segurança Social e um Espaço do Cidadão. Os custos da empreitada de dois milhões de euros são assegurados pela Câmara Municipal em 80% do seu valor e os restantes 20% são assumidos por fundos comunitários.

O espaço vai ser uma das maiores Lojas do Cidadão do país, apresentando cerca de três mil m2; localiza-se no espaço da antiga superfície comercial Inô, junto aos Correios.