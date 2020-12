Famalicão: Livro sobre violência doméstica de escritor joanense chegou ao Vaticano

O advogado Lázaro Ferreira, de Joane, recebeu uma carta do Vaticano a felicitá-lo pelo livro da sua autoria “A (Des) Proteção da Vítima”.

O assessor do Vaticano, Monsenhor Luigi Roberto, escreveu a Lázaro Ferreira, dizendo que a obra chegou às mãos do Papa Francisco, que além de agradecer o gesto considera o livro um importante «alerta a quantos, nas competentes instituições do Estado, olham e tratam com indiferença as vítimas da violência doméstica».

Uma mensagem que deixou Lázaro Ferreira muito sensibilizado e «recompensado pelos dois anos de trabalho no âmbito da proteção dos direitos humanos».

Lázaro Ferreira escreveu o livro “A (des)proteção da Vítima” em resultado do seu trabalho profissional e de uma reflexão sobre esta temática tão sensível.

O livro está disponível para venda através do contacto com o autor, Lázaro Ferreira.