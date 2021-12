Famalicão: Lions recolhe vestuário e entrega-o na Loja Social

Nos 16 avos de final da Taça de Portugal, o Riba d´Ave/Sifamir recebe o Sporting, enquanto que o FAC defronta, no Pavilhão Municipal, a Juventude Salesiana. Esta eliminatória está marcada para o dia 22 de janeiro.

O Sporting é o atual terceiro classificado da 1.ª divisão, com 28 pontos; igual posição ocupa a equipa ribadavense na 2.ª divisão, série Norte, com 24 pontos e menos dois jogos.

A Juventude Salesiana compete na série Sul do nacional da 2.ª divisão, tal como o FAC que está na série Norte, sendo segundo classificado, com 25 pontos e menos uma partida realizada. O adversário do Famalicense está na décima primeira divisão da sua série, com apenas 10 pontos.