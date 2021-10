Famalicão: Lions quer manter «estreita colaboração» com o hospital

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão visitou, na passada semana, os diferentes serviços da unidade hospitalar de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Na sequência do convite do presidente do conselho de administração, António Barbosa, o Lions aproveitou a oportunidade para apresentar a direção em exercício até 2022. O presidente José Duarte Pinheiro Lacerda reiterou a António Barbosa a vontade de dar continuidade à estreita colaboração entre as duas entidades, «trabalhando em prol da comunidade famalicense».

O Lions Clube tem vindo, ao longo dos anos, «a colaborar com o CHMA, com principal enfoque junto do Hospital de Dia do Serviço de Oncologia da Unidade Hospitalar de Famalicão», colaboração essa que o Clube entende «como determinante para a sua ação em prol da comunidade em que nos integramos, procurando rentabilizar a aplicar os recursos disponíveis no nosso objetivo de servir», reitera José Lacerda.