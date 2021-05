O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão entregou uma cama articulada à Associação Nascer do Sol, de Mogege, que permitirá a esta instituição acudir às necessidades daqueles que apoia.

A oferta, que resulta de uma parceria de longa data com o Clube irmão Lions Clube de Roissy Pays de France, enquadra-se nos objetivos do Clube no que concerne ao seu compromisso de apoio à comunidade, procurando colmatar as necessidades e carências identificadas.