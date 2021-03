Famalicão: Lions lança campanha para angariar leite

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão tem em curso a campanha “Leite pela Saúde”, através da recolha de donativos para aquisição do leite necessário para alimentar as famílias apoiadas pela Conferência Vicentina de São Tiago de Antas.

O propósito é garantir o fornecimento de leite para o período de um mês.

A campanha decorre até ao dia 31 de março. Por uma questão logística, e em virtude do confinamento em vigor, o Clube optou pela recolha de verbas – disponibilizando para o efeito o seu IBAN – com as quais procederá à aquisição e entrega do leite.