O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das suas ações para as áreas da infância e juventude entregou material didático – livros, brinquedos e jogos -, ao Centro Social da Paróquia de Esmeriz que está a comemorar o 20.º aniversário.

A oferta, entregue à diretora técnica, Gabriela Matos, e ao Padre Nuno Vilas Boas, presidente da instituição, decorreu em ambiente de festa e alegria, com as crianças a presentearem o Lions com um cartaz com o mote do Clube “Nós Servimos”.