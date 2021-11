Famalicão: Lions entrega mais de 800 meias de compressão ao Agrupamento de Centros de Saúde

Mais de 800 pares de meias de compressão e descanso foram entregues, pelo Lions Clube de Famalicão, ao Agrupamento de Centros de Saúde do Ave.

A oferta decorre da parceria entre o Lions Clube de Roissy Pays de France e o Lions Clube famalicense que, deste modo, deu continuidade à jornada de apoio a instituições sociais e unidades hospitalares do concelho de Famalicão, desta feita com a oferta de meias de compressão e descanso destinadas aos utentes que destas necessitem, nas diferentes unidades de saúde famalicenses.

A entrega dos 813 pares de meias de compressão e descanso, cujo valor ascende aos vinte mil euros, decorreu na passada quinta-feira, na presença, da enfermeira Mónica Ribeiro, em representação do ACES Ave/Famalicão, e do presidente do Lions Clube, José Duarte Pinheiro Lacerda.