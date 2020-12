A Associação Dar as Mãos recebeu, esta segunda-feira, 250 kg de alimentos não perecíveis, resultado da recolha que o Lions e o Rotary promoveram no passado fim de semana.

As direções dos dois clubes assinalam «a forte adesão» dos famalicenses a esta causa solidária, destacando que as ações conjuntas «potenciam um maior alcance do serviço social» que prestam.