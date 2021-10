Famalicão: Lions deu entrada a novos sócios

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão promoveu, no dia 16 de outubro, um lanche com companheiros, iniciativa que assinala o retomar da normalidade das suas atividades, suspensas em virtude das limitações impostas pela pandemia Covid. O convívio teve lugar, como já vem sendo tradição, na Quinta de Bairro, em Requião.

Durante o convívio, novos sócios deram entrada no clube. José Manuel Gonçalves Oliveira, Severino Henrique Santos Dias e Fernanda Manuela Fonseca Dias.

Foi, ainda, promovida uma homenagem de agradecimento ao companheiro Jorge Teixeira, pela conceção do Monumento do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, «cuja qualidade escultórica e simbolismo engrandecem o nosso Lions Clube e o Movimento Lionístico, mas também a Cidade de Famalicão», elogia a direção do clube.