A iniciativa “Leite pela Saúde”, promovida pelo Lions Clube de Famalicão a favor das famílias apoiadas pela Conferência Vicentina de São Tiago de Antas, angariou 657€ que permitiram a aquisição de 1650 litros de leite.

Esta ação solidária do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão decorreu durante o passado mês de março, tendo como o objetivo a recolha de donativos para aquisição do leite necessário para alimentar as famílias carenciadas da Conferência Vicentina de São Tiago de Antas.