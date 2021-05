Famalicão: Lions adquire milhares de embalagens para a Refood

A campanha do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão para aquisição de embalagens para a Refood poder entregar refeições resultou na compra de 3600 embalagens descartáveis e 120 embalagens reutilizáveis, mais 34 para recolha e armazenamento de bens alimentares e excedentes de refeições provenientes da restauração.

Este resultado só foi possível graças à generosidade dos famalicenses, das empresas Argatintas e Vortex e à boa vontade dos companheiros.

A iniciativa intitulou-se “Doar para entregar” e decorreu entre os dias 5 e 12 de abril. O desafio tinha sido lançado pela Refood que precisava de embalagens para poder continuar a apoiar as famílias carenciadas do concelho e que se via limitada pelas imposições criadas pela pandemia. O Lions Clube de Famalicão resolveu dar uma ajuda e apoiou a campanha.