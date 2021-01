Famalicão: Ligou 181 vezes para a Conservatória do Registo Civil mas não conseguiu ser atendida

Uma mulher, que precisa de resolver questões relacionadas com o passaporte, tentou, ao longo dos últimos dois dias, chegar ao contacto com a Conservatória do Registo Civil de Vila Nova de Famalicão.

A urgência em resolver o problema levou-a a ligar para os serviços 181 vezes, sem que em nenhuma das chamadas tenha sido atendida.

Em busca de alternativas, a cidadã procurou resolver o seu problema pessoalmente. Deslocou-se até aos paços do concelho onde está instalada a Conservatória. Aqui, segundo relata, conseguiu falar com uma funcionária que a remeteu para o envio de um e-mail, uma vez que os serviços presenciais só funcionam por marcação, e que todas as que estavam previamente assumidas ficaram, esta semana, sem efeito.

Ficou, no entanto, a promessa de que o e-mail teria resposta, o que, segundo relata à Cidade Hoje, ainda não aconteceu.

Recorde-se que devido à situação pandémica e às alterações introduzidas pelo novo período de emergência, a Conservatória do Registo Civil de Famalicão está a comunicar que os agendamentos até 7 de fevereiro de 2021 se encontram cancelados.