Famalicão: Lígia Santos será chef residente da Cozinha Experimental no Mercado Municipal

A Praça – Mercado Municipal de Famalicão abre este sábado, pelas 16h30, o seu novo espaço dedicado à Cozinha Experimental, com a apresentação da Chef Residente Lígia Santos, que durante um ano fará o acompanhamento e consultoria na programação anual do Mercado.

O primeiro convidado da cozinha experimental da Praça, a Chef Lígia Santos, irá aproveitar o fim de semana para dinamizar um showcooking dedicado à diversidade intercultural e à cozinha internacional, com o tema “Como internacionalizar os produtos do nosso Mercado”, dando assim início às atividades dos “Sábados na Praça”.

O papel de Chef Residente é assumido por um chef de renome da região, com uma ligação profunda à sua gastronomia e ao território. Este será o principal rosto do programa de animação e o curador principal do Mercado Municipal.

Assim, esta iniciativa conta com os contributos de três profissionais reconhecidos que constituem a equipa que será responsável pela dinamização da cozinha experimental nos seus primeiros anos de funcionamento. Para além de Lígia Santos, a curadora do primeiro ano, a equipa é constituída pelo Chef Álvaro Costa em 2022 e o Chef Renato Cunha em 2023.

Este novo espaço de Cozinha Experimental dedicado à promoção de workshops, degustações, showcookings, etc., propõe uma programação gastronómica atrativa, constituindo-se num lugar de experimentação e aprendizagem, no qual é valorizada a missão do Mercado Municipal, não só como um espaço de negócios (mercado de trocas), mas também como um local de sociabilização (mercado de encontros), que incentiva aprendizagens abertas e transversais (mercado de saberes).