A poucas semanas do arranque das festividades natalícias, a cidade de Vila Nova de Famalicão prepara-se para ser o “Lugar do Natal”. O slogan que dá o mote à campanha promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão é materializado através de um vasto programa de atividades que decorre entre 22 de novembro e 5 de janeiro e inclui circo de papel, pista de gelo, carrocel, espetáculo multimédia, mercado de Natal e Cabana Solidária com a presença do Pai Natal, entre muitas outras iniciativas.

A magia começa a ser criada já no próximo dia 22 de novembro com a ligação da iluminação natalícia que vai encher as ruas da cidade e das vilas do concelho (Joane, Ribeirão e Riba de Ave) de brilho e cor. Será também ligado o som ambiente, concedendo a atmosfera perfeita para a época.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “Vila Nova de Famalicão assume-se como o lugar do Natal e tem muitas razões para o fazer”. “Com esta campanha vamos transformar Famalicão num lugar mágico com espaços para as crianças darem largas à sua imaginação e fantasia, mas também iniciativas que apelam ao espírito natalício de todos os famalicenses”, adiantou o autarca.

Quanto aos que vem de fora visitar a cidade, o autarca diz que “há um mundo de encantar para conhecer e participar. Estamos preparados para receber os turistas que nos queiram visitar e temos muito para oferecer”.