Famalicão lidera investimento industrial na região

A região do Ave recebeu 1,3 mil milhões de euros em fundos europeus do quadro Portugal 2020, sendo que 60% daquela verba foi entregue a 3.300 empresas, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Famalicão lidera o investimento industrial na região. António Cunha, presidente da Comissão, salientou os projetos da Continental Mabor (de 49 milhões de euros), o projeto do PORMINHO Alimentação (19 milhões de euros), o projeto da RACLAC – empresa de dispositivos para Saúde – (14 milhões), da PHAZPLAS e da COINDU (ambos na ordem dos 13 milhões de euros).

Ainda dentro do atual quadro comunitário, o presidente da CCDR-N «lembrou que o grande desafio a curto prazo é o da aceleração da execução dos projetos contratualizados no NORTE 2020, para que, sem perder um euro, seja ainda possível conceber e pôr em prática o próximo ciclo de ajudas comunitárias para o NORTE 2030».

Sobre o próximo quadro comunitário, António Cunha afirmou, no final da primeira reunião com a CIM do Cávado, que espera «flexibilidade e autonomia» na gestão dos fundos e que este seja financeiramente «significativo» para a região Norte.

António Cunha referiu que «estamos muito sintonizados na necessidade de termos um reforço e um programa regional que seja significativo do ponto de vista do seu montante financeiro mas, mais do que isso, que seja um programa em que as verbas alocadas possam ser utilizadas naquilo que de facto são as estratégias das regiões e sub-regiões».