FAMALICÃO LÍDER NO AVE EM EMPRESAS COM BASE TECNOLÓGICA

Vila Nova de Famalicão é o concelho do Ave com “maior proporção” de empresas em sectores de alta e média-alta tecnologia no triénio 2013-2015. A informação consta do Retrato Territorial de Portugal, publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE), recentemente divulgada.

Num capítulo designado “A competitividade e a inovação nas regiões portuguesas”, que analisa vários indicadores, Vila Nova de Famalicão surge a liderar na NUT III Ave com a maior concentração de empresas de base tecnológica, segundo a localização da sede, nesse período de três anos.

Na verdade, o tecido empresarial do concelho famalicense é cada vez mais caracterizado pela forte integração tecnológica. Aliás, uma vertente que, aliada à componente de inovação, é bem evidente em muitos produtos das empresas sediadas ou instaladas em Famalicão. Além disso, as duas universidades (Lusíada e CESPU) e os dois centros tecnológicos (CITEVE e CeNTI), sediados em Vila Nova de Famalicão, fomentam o conhecimento, a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

De acordo com o INE, os sectores de alta e média-alta tecnologia compreendem as empresas classificadas nas indústrias de alta tecnologia, indústrias de média-alta tecnologia e os serviços intensivos em conhecimento de alta tecnologia.

Em Portugal, no triénio 2013-2015, os sectores de alta e média alta tecnologia, correspondiam a 1,8% do total das empresas portuguesas, sendo responsáveis por 5,4% do pessoal ao serviço e por 11,4% do VAB gerado pelo tecido empresarial português.