Famalicão: Leonel Rocha avança com candidatura à Junta de Freguesia de Ribeirão

O vereador da Câmara Municipal de Famalicão, Leonel Rocha, vai avançar com uma candidatura à Junta de Freguesia de Ribeirão nas eleições autárquicas deste ano. O autarca, natural da vila, aceitou o convite que lhe foi endereçado pelo presidente da Concelhia do PSD, Paulo Cunha.

Contactado pelo Cidade Hoje, Leonel Rocha confirma a sua disponibilidade para este novo desafio autárquico, não querendo, para já, prestar declarações. No entanto, sabe CH, que a Comissão Política Concelhia do PSD e o próprio Leonel Rocha darão, na próxima semana, mais informações sobre esta mudança.

Leonel Rocha é, atualmente, titular dos pelouros da Educação, Conhecimento e Cultura, e desempenha funções na Câmara Municipal desde 2002. Foi adjunto dos pelouros da Educação, Cultura, Desporto e Juventude entre 2002 e 2005. Entre 2005 e 2009 torna-se responsável pela pasta da Educação e da Cultura. Assume a vice-presidência da autarquia entre 2008 e 2009. Foi vereador da Educação e do Desporto, entre 2009 e 2013 e nesse ano assumiu a pasta da Educação, do Conhecimento e do Empreendedorismo.