A comissão de festas a S. Vicente, tradicional festividade que se celebra na freguesia de Sezures no mês de janeiro, promove no dia 10 de outubro um leilão de lenha.

A iniciativa, que decorre no recinto de São Vicente, terá cantares ao desafio com Domingos da Soalheira e Bruno de Nine. Durante a tarde, há churrasco, bolo de carne, moelas e caldo verde.