Famalicão: Laurus Nobilis regressa no Anima-te

O festival, em versão mais curta, chega novamente a Famalicão com “uma ressaca de bons e intensos concertos”. O evento cultural decorre associado ao programa Anima-te, com os concertos de Godiva e Downfall of Mankind no sábado, dia 31 de julho, pelas 19h00, e VËLLA e Lhabya no domingo, dia 1 de agosto, à mesma hora.

Godiva é uma banda famalicense, desenvolvida em 1999. O grupo lançou o primeiro CD, “Tales to be Untold”, em 2000, o “Tales to be Untold” em 2002, e lançaram o álbum “Spiral” em 2007. Depois do espetáculo de Godiva, segue-se o concerto dos Downfall of Mankind, no sábado.

No dia 1, decorre o concerto dos VËLLA, um quinteto lisboeta de metal alternativo, criado em 2019. O grupo vai apresentar o seu álbum de estreia “COMA”. O espetáculo inicia-se às 19h00. Depois de VËLLA, Lhabya sobem ao palco do Anima-te.

Os espetáculos desenrolam-se no Parque da Devesa, junto ao lago. Os concertos são gratuitos, sendo obrigatório o levantamento de ingressos no local do evento no período das 2 horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa pode levantar até seis bilhetes e o recinto pode acolher até 882 visitantes.