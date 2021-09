Famalicão: Laurus Nobilis regressa em julho de 2022 e traz os Manowar para concerto único

Os norte americanos Manowar darão um concerto único em Portugal, no Laurus Nobilis Music Fest, que se realiza na freguesia do Louro, no dia 21 de julho. O festival vai até ao dia 23 do mesmo mês com outras propostas musicais.

O concerto da banda está integrado na tour de aniversário de tributo especial aos seis dos seus álbuns mais memoráveis. Esta é uma oportunidade única para todos os fãs do verdadeiro metal e hinos imortais, que poderão já adquirir os seus passes, antes que esgotem em www.laurusnobilis.pt

Os passes gerais para o festival, que se estende até dia 23 de julho, estão à venda a 79€, valor limitado aos primeiros 1000 passes gerais vendidos. O valor normal será de 98€.

Os promotores do festival agradecem a todos os fãs que depositaram a sua confiança ao longo dos dois anos de interregno e recorda que todos os que já tenham adquirido passes gerais para as edições adiadas, os mesmos são válidos para a edição do próximo ano.

Além dos Manowar, o cartaz mantém os nomes já apresentados: Lacuna Coil, Decapitated, Orphaned Land, Darktribe, Moonshade, Basalto, Jardim Letal, Vella, Grindead, Sonneillon BM. Em breve serão apresentadas novas bandas, inclusive um cabeça de cartaz para o dia 22.

Mais informações em: laurusnobilis.pt