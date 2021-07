Famalicão: Largo do Senhor dos Aflitos vai ser requalificado

O projeto de renovação do espaço foi apresentado este domingo, pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de S. Tiago da Cruz. O Largo do Senhor dos Aflitos é um parque que envolve a capela de Nosso Senhor dos Aflitos. Com cerca de 12 mil metros quadrados, o espaço é visto como um cartão de visita da freguesia e de todo o concelho.

A cerimónia de apresentação do projeto realizou-se, de acordo com o presidente da Junta de Freguesia, António Simões, num «dia importante para a freguesia», no dia do padroeiro. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do vereador das Freguesias, Mário Passos.

«A ambição de quem gere o espaço público é ser criativo e construtor de soluções que sirvam o interesse de todos e que sejam compatíveis com os múltiplos interesses», explicou Paulo Cunha. «Ouvimos as pessoas, vamos analisar as propostas das diferentes sensibilidades e incorporar no projeto o que é possível e que faz sentido», acrescentou.

O projeto prevê a construção de uma unidade no largo, através da redefinição da circulação automóvel entre a EN14, a capela, cemitério e igreja. Além disso, as requalificações pretendem melhorar o conforto nas deslocações pedonais e nos períodos de estadia neste espaço, com mobiliário apropriado para estadia, e pretendem ainda melhorar as condições do espaço de merendas. A proposta visa ainda instalar novas instalações sanitárias e relocalizar o café. Segundo o projeto, a deslocação do café permite a criação de um largo apropriado para o desenvolvimento e acolhimento de eventos.