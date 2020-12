Famalicão: Lar S.João de Deus em Gavião com 67 infetados pela Covid-19

Foi detetado na última semana um surto de Covid-19 no Lar S.João de Deus, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

O primeiro alerta surgiu no dia 7 deste mês, quando uma utente necessitou de se deslocar à unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. De seguida, os responsáveis da instituição decidiram testar todos os utentes e colaboradores.

Nessa bateria de testes resultaram 67 infetados, sendo que 55 são utentes e 12 colaboradores.

Num comunicado em resposta ao jornal Correio da Manhã, que tornou público o caso, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão, Rui Maia, fez saber que todos os infetados estão sem sintomas e que a instituição se encontra a cumprir o plano de contingência traçado para este tipo de situações.

Mais informa que os utentes se encontram devidamente isolados, e que as equipas estão orientadas de forma a que os serviços funcionem em pleno sem que isso represente risco para a saúde pública.