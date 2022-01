Famalicão: Landim já tem abrigo para gatos

Já estão à venda os bilhetes para o jogo com o Futebol Clube do Porto, agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão, relativo à 19.ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Os bilhetes têm um custo unitário de 14 euros e a venda decorre até sábado. O Futebol Clube de Famalicão disponibiliza transporte gratuito, mediante inscrição na Loja Oficial. A saída está marcada para as 18h30, junto à entrada da Bancada Placard.pt.

Quem pretender assistir ao jogo terá de apresentar um dos seguintes documentos: certificado de recuperação (válido nos termos legais); ou certificado de vacinação válido (com dose de reforço); ou comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao evento; ou comprovativo de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores ao evento.

O Futebol Clube de Famalicão disponibiliza um posto de testagem no Estádio Municipal (junto às portas 1 e 2) no próximo sábado (entre as 14 e as 17 horas). Os detentores de bilhetes para o jogo podem realizar, de forma gratuita, testes antigénios, com a premissa de que cada utente dispõe, ao abrigo da atual norma do Governo, de quatro testes gratuitos por mês.