Famalicão lança programa para a internacionalização do concelho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão lança amanhã, quinta-feira, 25 de outubro, a primeira de 16 medidas do programa de diplomacia urbana para a internacionalização de Vila Nova de Famalicão. A assinatura do Manifesto VNF Alliance – Uma aliança para o futuro de Vila Nova de Famalicão, está marcada para as 18h00, na Casa das Artes, colocando no terreno uma ação coletiva, mobilizadora e integradora para a afirmação do concelho no plano internacional.

O documento será assinado por perto de três dezenas de entidades e cidadãos que se comprometem a ajudar a abrir Vila Nova de Famalicão ao mundo e a trazer o mundo a Vila Nova de Famalicão. O momento será apadrinhado pelo Vice Mayor de Liverpool, Gary MIllar, pelo Alcaide de Arteixo, Carlos Calvelo, e por cerca de seis dezenas de jovens de várias nacionalidades que se encontram a estudar em Vila Nova de Famalicão. Será o culminar de todo um dia de trabalho dedicado à diplomacia internacional que vai estreitar relações de Vila Nova de Famalicão com Liverpool e Arteixo e dar a conhecer aos jovens estrangeiros as potencialidades culturais e patrimoniais do município.