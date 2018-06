Famalicão lança cheque-veterinário para ajudar famílias carenciadas e incentivar a adoção

As famílias famalicenses com cães ou gatos que não têm condições financeiras para os tratamentos médico-veterinários dos seus animais de companhia vão ter acesso ao cheque-veterinário, criado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários.

A medida abrange também as pessoas que adotarem animais no Centro de Recolha Oficial (CRO) de Famalicão e a própria população animal residente no CRO, nomeadamente na vacinação, desparasitação e esterilização para controlar a reprodução.

“O abandono e maus-tratos aos animais combate-se criando condições às famílias para conseguirem manter os seus animais em casa”, explica o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acrescentando que “o cheque-veterinário é um apoio ao nível de cuidados de saúde para os animais destinado às famílias carenciadas do concelho, mas também para incentivar a adoção de animais”.

A proposta para a celebração do protocolo entre o município de Famalicão e a Ordem dos Médicos Veterinários para a adesão ao Plano Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco foi aprovada pelo executivo municipal durante a última reunião, que decorreu na semana passada.

O “Cheque Veterinário” representa um investimento inicial de 15 mil euros por parte do Município e tem como objetivo criar uma rede de cuidados primários médico-veterinários para animais em risco, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas. A esta parceria juntaram-se já dez clínicas veterinárias do Concelho.

Recorde-se que esta medida é o cumprimento de uma promessa eleitoral assumida pelo atual executivo, liderado por Paulo Cunha.

A juntar a este programa o município de Vila Nova de Famalicão está a promover uma campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica de cães e gatos no concelho, através dos Serviços Veterinários da Câmara Municipal. O serviço arranca esta sexta-feira, 29 de junho, e vai passar por todas as freguesias do concelho.