Famalicão: Juventude Popular e Refood promovem campanha de recolha de computadores

A concelhia de Famalicão da Juventude Popular iniciou uma campanha de recolha de computadores para ajudar todos os jovens estudantes que não tenham recursos para a compra de um computador.

Se tens um computador que já não utilizas, mas que continua a funcionar, entra em contacto connosco! Temos uma equipa preparada que irá efetuar a recuperação do equipamento e a instalação de todo o software necessário!

Comunicado Juventude Popular

Esta é uma campanha que conta com a ajuda do movimento Refood de Vila Nova de Famalicão que, dada a experiência que mostram ter na área social, irá permitir a entrega do equipamento de uma forma justa.